Психолог объяснил, что толкает людей на массовое насилие

Психолог Наталья Панфилова прокомментировала новость о мужчине, который устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом сообщило РИА ФАН.

Она пояснила, что такие люди обычно страдают от психических расстройств. Для них это способ сбросить напряжение, который здоровому человеку даже в голову не придет.

«В картине мира человека с психическим расстройством все перевернуто с ног на голову. То, что для большинства людей невозможно и бессмысленно, такому человеку дает возможность сбросить напряжение», — пояснила Панфилова.