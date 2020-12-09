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    09 декабря 2020, 19:41

    Психолог: новогодние желания лучше визуализировать

    Дарья Морозова

    Психолог Надежда Акимова рассказала, что если описать желание на бумаге, больше шансов на его исполнение. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По данным ИА «ФедералПресс», она уточнила, что сначала следует записать в список все желания. Потом выбрать несколько самых важных и расписать их подробнее.

    «После детально проделанной работы запишите желание на листе в прошедшем времени, будто оно уже свершилось. И поблагодарите за его исполнение того, в кого верите: Бога, себя или близких людей», — заключила Акимова.

    Ранее заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов рекомендовал купить часть продуктов для новогоднего стола заранее.

    Он объяснил, что во-первых, это поможет сэкономить деньги. Потому что перед Новым годом все кинутся в магазины и цены на продукты вырастут из-за поднявшегося на них спроса. Поэтому заблаговременная покупка продуктов с длительным сроком годности поможет избежать лишних трат.

    Кроме того, такой способ спасет от длительного стояния в очередях в магазинах. Это также связано с тем, что непосредственно перед праздником в магазинах начнется ажиотаж.