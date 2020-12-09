Психолог: новогодние желания лучше визуализировать

По данным ИА «ФедералПресс», она уточнила, что сначала следует записать в список все желания. Потом выбрать несколько самых важных и расписать их подробнее.

«После детально проделанной работы запишите желание на листе в прошедшем времени, будто оно уже свершилось. И поблагодарите за его исполнение того, в кого верите: Бога, себя или близких людей», — заключила Акимова.

Ранее заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов рекомендовал купить часть продуктов для новогоднего стола заранее.

Он объяснил, что во-первых, это поможет сэкономить деньги. Потому что перед Новым годом все кинутся в магазины и цены на продукты вырастут из-за поднявшегося на них спроса. Поэтому заблаговременная покупка продуктов с длительным сроком годности поможет избежать лишних трат.

Кроме того, такой способ спасет от длительного стояния в очередях в магазинах. Это также связано с тем, что непосредственно перед праздником в магазинах начнется ажиотаж.