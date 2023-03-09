Общество 09 марта 2023, 14:27 Психолог Носова объяснила, кто и за что несет ответственность в паре Психолог Носова: ответственность в паре всегда лежит на обоих

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Чтобы создать гармоничные отношения, необходимо опираться на ряд положений, которые помогут разобраться, кто и за что отвечает в паре. Об этом изданию РИА ФАН рассказала психолог Анастасия Носова.

«В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что одни клиенты считают: вся ответственность за взаимоотношения лежит на них; другие, напротив, возлагают ее на партнера. Но истина посредине», — сообщила специалист.

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Ответственность в паре всегда лежит на обоих, поскольку пара — это два человека. Мужчина или женщина должны понимать, что они не несут ответственности за эмоции партнера, поскольку не могут управлять ими.

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Любое чувство человека, будь то счастье или обида, — результат его выбора, и только он сам может этим управлять, резюмировала психолог.