Общество 30 ноября 2022, 13:50 Психолог Ночкина рассказала как быть, если ребенок просит завести домашнего питомца Психолог Ночкина: следует проверить готовность ребенка убирать за животным

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Семейный и детский психолог Татьяна Ночкина в разговоре с «Абзацем» рассказала как быть, если ребенок просит завести домашнее животное.

В первую очередь она советует проверить готовность ребенка заботиться и убирать за животным.

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«Если ребенок согласен взять эти хлопоты на себя, то стоит договориться с ним о предварительном „тестировании“», — сообщила эксперт.

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Можно проверить, готов ли ребенок вставать раньше на 30 минут, чтобы сходить на прогулку с собакой. Также нужно объяснить ребенку, что от животных дома остается шерсть, и ее нужно постоянно вычищать.

«Просите его раз в два дня пылесосить всю квартиру. Дети, которые сильно хотят животное и готовы брать на себя ответственность, будут соблюдать эти правила», — резюмировала специалист.