Общество 02 августа 2023, 22:55 Психолог Ночкина посоветовала не запрещать детям работать

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Детям не стоит запрещать работать, однако навязывать им занятость и самостоятельно устраивать куда-то не стоит. Таким мнением поделилась семейный и детский психолог Татьяна Ночкина, сообщил «Абзац».

«Если ребенок хочет пойти на работу, важно поддержать его. Но не надо искать ему место, звонить работодателям», — пояснила специалист.

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Она заявила, что такой подход является частой ошибкой взрослых. В этом вопросе не стоит брать на себя инициативу. Необходимо предоставить ребенку возможность решать, написал сайт kp.ru.