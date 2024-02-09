Общество 09 февраля 2024, 14:42 Психолог Нижнева: создание безопасного окружения поможет побороть синдром самозванца

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Человеку необходимо создать безопасные безоценочные контакты с окружающими людьми, чтобы избавиться от синдрома самозванца. Об этом сообщила психолог Алена Нижнева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, таким безопасным окружением могут стать психолог, участники терапевтической группы или новый сосед.

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«Когда мы долгое время находимся в комнате с искривленными зеркалами, мы внезапно начинаем доверять этим искажениям. Начинаем верить, что эти диспропорциональные образы и есть мы», — подчеркнула психолог.

Нижнева также посоветовала записывать все мысли в блокнот в те моменты, когда человек начинает обесценивать себя, сообщила «Свободная пресса».