Общество 14 февраля 2023, 12:52 Психолог Нижнева порекомендовала прояснить позицию компании в вопросе романтических отношений

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Согласно проведенному исследованию, 28% россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам, причем в 11% случаев это не послужило основанием для развития отношений. Клинический психолог Алена Нижнева в разговоре с «Известиями» посоветовала прояснить позицию компании в вопросе романтических отношений в процессе трудоустройства.

Как заметила специалист, некоторые компании в своей кадровой политике прописывают факт невозможности романтических связей на рабочем месте. Нарушение этого положения может наказываться штрафом или даже увольнением.

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Некоторые компании прописывают пункт, что отношения между подчиненными и руководителями запрещены, в других запрещаются связи сотрудников и клиентов.

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«Обсудите риски принятия эмоциональных рабочих решений и открыто исследуйте свою профессиональную позицию на работе, заявляя о ней партнеру», — посоветовала психолог.