Общество 21 декабря 2023, 16:55 Психолог Нижнева: быстрое развитие отношений должно насторожить партнеров

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Быстрое развитие отношений относится к числу так называемых «красных флагов», на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщила психолог Алена Нижнева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, предложение съехаться, пожениться или родить ребенка спустя короткий период времени после знакомства должны настораживать. Также определенным «звоночком» станут инициативы партнера совершить совместную крупную покупку.

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Кроме того, «красным флагом» считаются грубое отношение избранника к обслуживающему персоналу и стремление поставить партнера в зависимое от себя положение, сообщила «Свободная пресса».