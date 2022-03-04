Психолог Николаева заявила, что выявить тревожное расстройство можно с помощью навязчивых мыслей

Психолог Анастасия Николаева рассказала россиянам, каким образом можно самостоятельно выявить тревожное расстройство. По ее словам, человек, который подвержен стрессу, начинает испытывать внутренний дискомфорт. Об этом написала «Газета.ru».

«В состоянии тревожности мы можем неосознанно совершать какие-либо повторяющиеся действия. Это может быть непроизвольное щелканье ручки, стучание пальцами по столу или что-то другое», —процитировал NEWS.ru слова Николаевой.

Кроме того, люди, которые чаще других испытывают тревогу, подвержены навязчивым мыслям. Им проще зацикливаться на негативе вне зависимости от того, есть для этого какие-то причины или нет.