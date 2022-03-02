Психолог Николаева рассказала, как помочь ребенку не столкнуться с травлей

Сейчас, из-за напряженной ситуации в мире, дети в школах могут столкнуться с травлей по национальному признаку. Психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева рассказала, как родители могут помочь ребенку в стрессовый момент. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнула, что если ребенок столкнулся с ненавистью со стороны одноклассников, необходимо обсудить этот вопрос с преподавателем. Ребенку же стоит объяснить, что травля началась из-за того, что его ровесники также оказались напуганы сложившейся ситуацией, передал сайт kp.ru.

«Если ребенка травят — это всегда ответственность взрослого — разрешить этот конфликт. Если родители это замечают, они идут к воспитателю или учителю. Дальше важно понимать, насколько этот учитель (или воспитатель) — авторитет в классе. В идеальном случае он сам в состоянии разрешить этот конфликт», — заметила специалист.