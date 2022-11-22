Общество 22 ноября 2022, 13:47 Психолог Николаева назвала потерю мотивации основным признаком выгорания на работе

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Потеря мотивации и необъяснимая агрессия в ответ на замечания коллег являются очевидными признаками выгорания на работе. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психиатр Елена Николаева

«Постарайтесь осознать, что заставляет вас выгорать на работе, самостоятельно, без помощи психиатра и оспорить собственные убеждения», — предложила эксперт.

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Выработка новых установок и убеждений помогут преодолеть карьерные кризис.

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«Но через некоторое время вы поймете, что ничего смертельного не произошло», — резюмировала Николаева.