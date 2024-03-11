11 марта 2024, 13:27
Психолог Никифорова рассказала, что компьютерные стратегии и головоломки полезны для детей
Не все компьютерные игры вредны для детей, некоторые из них помогают развивать логику и стратегическое мышление. Об этом News.ru рассказала детский психолог Варвара Никифорова.
Она объяснила, что не стоит полностью запрещать ребенку компьютерные игры. Однако нужно дозировать время, проведенное с гаджетами, чтобы не страдало живое общение с другими людьми и близкими. Также следует следить за выбором игр. На пользу пойдут стратегии, пазлы и головоломки.
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«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», — отметила психолог.
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