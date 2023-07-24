Общество 24 июля 2023, 19:07 Психолог Невеев рассказал, что жертвами мошенников становятся люди с отсутствием критического мышления

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Люди с недостатком критического мышления часто увлекаются мистикой и становятся жертвами млшенников, выдающих себя за магов и волшебников. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

По его словам, люди недооценивают возможности собственного мозга. Из-за этого ищут легкий путь. Поэтому и надеются получить все, не приложив усилий. А только посетив магическое место или выполнив ритуал. Как только человек перестает сомневаться, он становится мишенью для мошенников.

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