Психолог Невеев объяснил, что должно настораживать в романтических отношениях

Психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев в разговоре с журналистами Ura.ru заявил, что если у пары возникает частое желание отдохнуть друг от друга, то стоит насторожиться.

Особенно это касается тех пар, которые желают устраивать такие отдыхи регулярно.

«Однозначного ответа здесь нет, так как в ряде случаев, конечно, людям нужны новые впечатления и, в том числе, впечатления отсутствия рядом любимого человека. Это помогает нам вспомнить, почему мы вместе, обновить отношения. Но, конечно, если у вас на регулярной основе, раз в месяц, раз в два месяца, раз в две недели возникает желание отделиться от вашего партнера, побыть в одиночестве, получить какие-то новые впечатления, то, боюсь, что это уже звоночек нехороший. Тут уже надо скорее всего обращаться к специалисту, анализировать ваши отношения и смотреть, что же вас в них не устраивает», — сказал Невеев.

Психолог отметил, что частое желание отдыхать друг от друга может быть связано с тем, что чувства давно прошли.

«Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьезные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений и они пошли в разных направлениях. Грубо говоря, один стал физиком, другой стал лириком. И общего языка вы найти не можете», — резюмировал Невеев.