Общество 28 декабря 2023, 14:36 Психолог Нестюркина: новогоднее настроение не появляется из-за выгорания

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Эмоциональное выгорание становится причиной отсутствия новогоднего настроения в конце декабря. О том, как его поднять, рассказала психолог Анна Нестюркина сайту woman.rambler.ru.

По словам специалиста, также ощущения предвкушения праздника может не быть из-за усталости и отсутствия близких людей, рядом с которыми хотелось бы встретить Новый год. Поднять праздничное настроение поможет украшение елки.

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Кроме того, создать атмосферу можно через воспоминания с помощью просмотра фильмов и новогодней музыки, сообщило Utro.ru.