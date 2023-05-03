Общество 03 мая 2023, 13:37 Психолог Несивкина оценила предложение депутатов Госдумы выплачивать деньги супружеским парам за долгий брак Психолог Несивкина: именно демографический голод способствует нестабильности

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Член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», директор «Центра позитивных технологий», психолог Ирина Несивкина оценила инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова выдавать супружеским парам, прожившим в браке более 15 лет, финансовое вознаграждение. Об этом написали «Дни.ру».

По ее словам, это предложение является фундаментальным, поскольку оно способно укрепить институт семьи.

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«Именно демографический голод — демократическая дыра — способствует нестабильности», — отметила психолог.

В качестве поддержки пар она также предложила государству оказывать психологическую помощь тем гражданам, которые находятся на грани развода.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил установить региональный повышающий коэффициент для супружеских пар, а также делать доплаты для супругов в зависимости от количества детей.