Психолог назвала основные причины абортов
Медицинский психолог родильного дома Екатерина Филиппова рассказала, что чаще всего толкает женщин на решение об аборте. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
По ее словам, основные причины достаточно очевидные: неуверенность в партнере, неготовность становиться матерью, материальные проблемы. Также Филиппова рассказала, что возникла положительная тенденция более осознанного отношения мужчин к беременности их партнерш. Все чаще к ней на консультацию приходят парами.
«Раньше, если женщина беременела, эта проблема, в основном, касалась исключительно ее», — заключила Филиппова.