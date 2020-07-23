facebook_pixel
    23 июля 2020, 17:12

    Психолог назвала основные причины абортов

    Дарья Морозова

    Медицинский психолог родильного дома Екатерина Филиппова рассказала, что чаще всего толкает женщин на решение об аборте. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    По ее словам, основные причины достаточно очевидные: неуверенность в партнере, неготовность становиться матерью, материальные проблемы. Также Филиппова рассказала, что возникла положительная тенденция более осознанного отношения мужчин к беременности их партнерш. Все чаще к ней на консультацию приходят парами.

    «Раньше, если женщина беременела, эта проблема, в основном, касалась исключительно ее», — заключила Филиппова.

    Новости SMI.FM