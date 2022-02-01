Психолог назвал варианты полезного досуга в Сети

Время, проведенное в интернете, необязательно должно быть потрачено впустую. Психолог Анастасия Волошина в разговоре с NEWS.ru предложила варианты полезного досуга в Сети.

«Находите интересующую вас информацию, повышающую вашу компетентность в том, чем вы занимаетесь, в вашей сфере деятельности — это всегда будет показывать вам другой взгляд, а значит, ваши собственные инсайты, ведущие к росту и развитию. Смотрите видео, читайте статьи и книги, расширяющие кругозор в разных направлениях — так зона вашей компетентности будет расширяться. Используйте Интернет для коммуникации с теми людьми, которые вам интересны — и как инструмент здесь, конечно, изучение иностранных языков», — сказала Волошина.

Она напомнила, что также в интернете существует огромное количество обучающих курсов на любые темы, в том числе и бесплатных. Для того, чтобы получить новый навык, теперь даже не нужно выходить из дома.