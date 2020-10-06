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    06 октября 2020, 10:15

    Психолог назвал три главных страха жителей России

    Полина Петрова

    Психолог Сергей Ланг назвал три самых распространенных фобии жителей России. Одной из них является страх одиночества, информирует радио Sputnik.
    Психолог назвал три главных страха жителей России

    «Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека — является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни», — пояснил специалист.

    Второй «популярный» страх — потеря работы. По словам Ланга, в условиях пандемии коронавируса эта боязнь обострилась. В нынешний период людей нередко понижают и сокращают. Эксперт отметил, что переживания из-за этого приводят к тому, что падает работоспособность, и человек начинает совершать глупые ошибки.

    На третьем месте оказалась аэрофобия. Психолог объяснил это большим объемом информации об авиапроисшествиях. Он пояснил, что человек проецирует любую проблему на себя. Это изматывает и мешает спокойно жить. Как считает специалист, люди с таким страхом должны представлять в полете, как лайнер долетит до места назначения и благополучно приземлится.

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