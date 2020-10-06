Психолог назвал три главных страха жителей России

«Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека — является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни», — пояснил специалист.

Второй «популярный» страх — потеря работы. По словам Ланга, в условиях пандемии коронавируса эта боязнь обострилась. В нынешний период людей нередко понижают и сокращают. Эксперт отметил, что переживания из-за этого приводят к тому, что падает работоспособность, и человек начинает совершать глупые ошибки.

На третьем месте оказалась аэрофобия. Психолог объяснил это большим объемом информации об авиапроисшествиях. Он пояснил, что человек проецирует любую проблему на себя. Это изматывает и мешает спокойно жить. Как считает специалист, люди с таким страхом должны представлять в полете, как лайнер долетит до места назначения и благополучно приземлится.