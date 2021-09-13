Психолог назвал симптомы «осенней депрессии»

Осенью многие наблюдают у себя снижение настроения и упадок сил, однако причины такого состояния могут быть разными. Психолог Марина Решетникова рассказала Life, как отличить естественную адаптацию к смене времени года от настоящего депрессивного состояния.

«Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму», — сказала Решетникова.

Она пояснила, что признаками депрессии могут быть стойкие изменения без наблюдаемых улучшений: постоянная усталость, быстрая утомляемость, потеря интереса к жизни и к привычным делам. Позднее к ним могут прибавиться физические расстройства: потеря аппетита, тошнота, бессонница или сонливость и другие.

Ранее врач Ирина Бережная рассказала, как справиться с плохим настроением осенью, вызванным недостатком витамина D. Необходимо следить за рационом, поддерживать физическую активность, а также радовать себя яркими цветами в одежде.