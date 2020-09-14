Психолог назвал простой способ укрепить семейные отношения осенью

Он посоветовал вспомнить о том, что воодушевляет и вызывает приятные эмоции.

«Возьмите листок бумаги, выпишите все то, что вам поднимает настроение. Обычно человеку трудно держать все в голове, а очень важно прописывать свои желания, тогда мысли становятся материальными», — пояснил эксперт.

Прием необходимо выполнить обоим супругам. Далее нужно посмотреть, какие пункты у пары схожи. Коваленко рекомендовал двигаться к осуществлению планов каждый день. Пункты можно чередовать, распределяя действия по дням.