Психолог назвал простой способ укрепить семейные отношения осенью
Психолог, руководитель «Международного центра психофизиологических исследований» Максим Коваленко назвал простой способ укрепить семейные отношения в осенний период, информирует ИА Nation News.
Он посоветовал вспомнить о том, что воодушевляет и вызывает приятные эмоции.
«Возьмите листок бумаги, выпишите все то, что вам поднимает настроение. Обычно человеку трудно держать все в голове, а очень важно прописывать свои желания, тогда мысли становятся материальными», — пояснил эксперт.
Прием необходимо выполнить обоим супругам. Далее нужно посмотреть, какие пункты у пары схожи. Коваленко рекомендовал двигаться к осуществлению планов каждый день. Пункты можно чередовать, распределяя действия по дням.