Психолог назвал привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов

Бытует мнение, что успешными людьми становятся те, кто лучше всего умеет ставить перед собой цели и достигать их. Психолог Дмитрий Синарев рассказал агентству «Прайм», что дело не только в целеустремленности.

Психолог отметил, что важная отличительная черта тех, кто добился больших успехов — это очень аккуратное и нерасточительное отношение к собственному времени. Это одно из важнейших условий того, чтобы достигать поставленных целей.

Дмитрий Синарев говорит о том, что нужно не тратить впустую ни минуты. Для каждого свободного часа есть занятие, которое поможет реализовывать свои планы и амбиции. Именно этому качеству стоит поучиться у успешных бизнесменов, видных деятелей в разных сферах.

Психолог отметил, что достигнувшие многого люди едва ли просиживали часы за компьютерными играми, точно не сидели слишком много в социальных сетях и не смотрели бесконечные сериалы в интернете. По словам Синарева, такому время препровождению есть иностранное определение: «time killer».

Психологи объяснили, что чаще всего люди могут стать абьюзерами по аналогии с отношениями своих родителей. Если абьюз был принят в семье с детства, то человек наверняка будет вести себя так же, став взрослым.