Психолог назвал прием, который поможет усмирить непослушного ребенка

Психолог Наталья Наумова рассказала о приеме, который поможет усмирить непослушного ребенка, который не убирается в комнате и не выполняет домашнее задание, написало РИА ФАН.

По словам специалиста, своим поведением ребенок пытается вызвать эмоциональную реакцию у родителя. Маме и папе нужно внимательно следить за тем, что делает их чадо и отмечать хорошие поступки.

«Идеально, если родители его эмоционально похвалят. Тогда ребенок будет стараться угодить родителям, сделать то, что родителям нравится для того, чтобы его похвалили и он получил эмоциональную реакцию», — объяснила эксперт.

Наумова заметила, что, если похвала достается тяжело, тогда ребенок будет действовать от обратного. Он начнет вести себя очень плохо, чтобы родители хотя бы на повышенных тонах отреагировали на его действия. Так дети получают эмоцию, пусть и негативную. Психолог добавила, что на самом деле ребенок всегда хочет любви и признания, а не ругани.