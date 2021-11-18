Психолог назвал причины, по которым на ряд вакансий охотнее берут мужчин

В период пандемии количество вакансий в России стало несколько меньше. Число соискателей, наоборот, стало активно расти. Конкуренция за рабочие места тоже выросла. Иногда работодателей интересует не только опыт кандидата, но и его пол. Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева рассказала, на какие должности чаще берут мужчин и чем это обусловлено.

Специалист поделилась в беседе с агентством ФАН, что были проведены разговоры с несколькими руководителями. В результате можно сделать вывод, что более привлекательными сотрудниками становятся именно мужчины из-за трех причин.

«В конкурсе на любую должность, где нет требований к внешности сотрудника, будут выигрывать мужчины. На этот выбор, по признанию руководителей, влияет три фактора. В первую очередь — декретные риски», — рассказала Тулупьева.

Причем, даже если у женщины уже есть дети, начальство все равно относится к такому соискателю с долей настороженности. Руководители боятся частых просьб об отпуске, которые могут быть связаны с болезнью детей. Второй фактор, который влияет на оценку кандидата, это эмоциональная стабильность. Бытует мнение, что мужчины более устойчивы к стрессам, отсюда и статистика.

В-третьих, большинство руководителей крупных компаний в России — на данный момент мужчины. Им просто легче разговаривать с сотрудниками своего же пола, проще объяснить им поставленные задачи.

Но разумеется, есть специальности, на которые с большей охотой принимают женщин. Это, например, те профессии, где важна красота. Также бухгалтерское дело, которое исторически считают женской работой. Часто кандидаток ждут на вакансии по работе с кадрами или управлению персоналом.