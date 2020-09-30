Психолог назвал причину несостоявшегося беби-бума

По данным Управления здравоохранения, количество беременных женщин не увеличилось, а осталось на среднегодовом уровне. Отмечается, что на учет встали 8893 женщины.

Причины несостоявшегося беби-бума назвал Амусин.

«Во-первых, не секрет, что во время кризисов и катастроф, когда кризис идет на излет, рождаемость повышается. У нас были повышения рождаемости после войны, после того, как мы стали частично выходить из кризиса перестройки и 1991 года. То, что сейчас нет повышения рождаемости говорит о том, что мы еще не выходим из кризиса. Конечно, люди рожали детей и в Гражданскую и Великую Отечественную войны, но это не было массовым явлением», — пояснил психолог.