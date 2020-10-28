Психолог назвал подарок, которого ждут все бабушки и дедушки

Отмечается, что 28 октября является Днем бабушек и дедушек. Его празднуют в 30 государствах мира. Дата призывает выразить признание пожилому поколению за их важную роль в жизни молодежи.

«Пожилые люди всегда ждут от нас внимания. Их может обрадовать простой звонок, поговорить с детьми, внуками для них за счастье, поэтому элементарное участие в жизни уже для них подарок», — подчеркнул психолог.

Немцов объяснил, что общение с детьми и внуками помогает людям преклонного возраста поддерживать связь с внешним миром. Особенно это касается тех, кто живет один. Специалист посоветовал подбирать поздравления, ориентируясь на психотип человека. Некоторым важны материальные подарки, а кто-то желает лишь заботы и внимания.

Также эксперт рекомендует создавать различные семейные традиции и с раннего возраста показывать детям пример уважения к старшим.