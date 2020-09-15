Психолог назвал основную причину конфликтов между мужчинами и женщинами

Шахов указал, что женщины часто обвиняют мужчин в том, что они обманывают. Связано это с тем, что женщины сами провоцируют своих партнеров говорить им неправду, потому что представительницы слабого пола сами не любят правду.

Для примера психолог взял ситуацию, когда женщина надевает джинсы и спрашивает у мужа: «Я растолстела?», она не хочет слышать правду. Жена осознает, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась и он думает, что, если скажет правду, то получит за это. Поэтому он говорит то, что хочет услышать женщина. Она успокаивается и думает, что так оно и есть.

Чтобы начать лучше понимать своих мужчин, Шахов рекомендует женщинам не требовать от них правды, а лучше наблюдать за их поведением в каждой ситуации, на что они обращают внимание в реальности, а не на то, что говорят.