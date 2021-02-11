Психолог назвал оптимальное число созвонов для супругов

Частые телефонные звонки одного из супругов могут привести к разводу. Об этом предупредила психолог Алиса Метелина, ее слова привел сайт телеканала «Звезда».

Речь идет о навязчивом желании быть всегда на связи со своим возлюбленным. По большей части такую потребность испытывают женщины, особенно во время декрета.

«Мужчина сосредоточен на внешнем мире и его время полностью заполнено делами, ситуациями, событиями. Женщина, наоборот, сидит дома и ее жизнь рутинна. В таком случае она хочет получать впечатления от мужа», — объяснила психолог.

Поэтому супруги должны поговорить и озвучить свои проблемы. Женщина должна понимать, что мужчина не может постоянно уделять ей время. При этом и мужу стоит расцветить будни жены. В противном случае, в поисках сильных эмоций и впечатлений, женщина может начать закатывать истерики и скандалы.

Метелина посоветовала созваниваться раз в день. Также можно нанять няню, а супругу записать на курсы, чтобы она тоже была занята.

Если же человек требует быть на связи круглые сутки, это может говорить о болезненном проявлении страхов или следствии психологических проблем. Зрелая любовь не нуждается в регулярных звонках, пояснила психолог. Такие супруги уверены в человеке и понимают, что другой занят и вернется. А тот, кто все время хочет быть на связи, испытывает тревожную привязанность. Это детская травма, которая так выражается, добавила Метелина.