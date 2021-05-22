Психолог назвал опасность длительного отсутствия отпуска

Психолог Надежда Акимова рассказала, что некоторым людям длительное отсутствие отпуска может нанести вред. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Политика сегодня», отсутствие отпуска легко переживают те, кто осознанно выбрал работать. Например, чтобы накопить денег, раздать долги или уйти в отпуск всей семье в другие даты.

Отрицательно это отражается на тех, что хочет отдохнуть, но не может из-за проблем на работе. В этом случае человек испытывает стресс и переживания, которые отрицательно влияют на его состояние.