Психолог назвал методы по преодолению профессионального выгорания

Психолог и GSR-специалист Марина Гладышева перечислила методы, которые помогут избежать профессионального выгорания на работе. К ним она отнесла увлечение хобби, мотивацию и обычный обязательный отдых. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Согласно американской теории, выгорание происходит через три года после того, как человек принимается на работу. Некий такой срок, и человеку после него желательно что-то менять в дальнейшем. Руководство, кстати, в такие моменты старается что-то поменять у человека в зависимости от перспектив», — отметила психолог.

Гладышева подчеркнула важность иметь хобби, чтобы можно было переключаться с работы на любимое дело. Оно, между прочим, сможет мотивировать сотрудника на зарабатывание еще больших денег, чтобы иметь возможность оплачивать его в будущем.

Не менее важным пунктом является отпуск и кратковременный отдых после работы. Многие отказываются от него, считая, что лучше заработать побольше денег, чем потратить время «впустую». Однако по словам психолога, выгорание в таком случае происходит гораздо быстрее.