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    30 сентября 2021, 16:05

    Психолог назвал методы по преодолению профессионального выгорания

    Оксана Лавнюженко

    Психолог и GSR-специалист Марина Гладышева перечислила методы, которые помогут избежать профессионального выгорания на работе. К ним она отнесла увлечение хобби, мотивацию и обычный обязательный отдых. Об этом написал сайт NEWS.ru.

    Психолог назвал методы по преодолению профессионального выгорания

    «Согласно американской теории, выгорание происходит через три года после того, как человек принимается на работу. Некий такой срок, и человеку после него желательно что-то менять в дальнейшем. Руководство, кстати, в такие моменты старается что-то поменять у человека в зависимости от перспектив», — отметила психолог.

    Гладышева подчеркнула важность иметь хобби, чтобы можно было переключаться с работы на любимое дело. Оно, между прочим, сможет мотивировать сотрудника на зарабатывание еще больших денег, чтобы иметь возможность оплачивать его в будущем.

    Не менее важным пунктом является отпуск и кратковременный отдых после работы. Многие отказываются от него, считая, что лучше заработать побольше денег, чем потратить время «впустую». Однако по словам психолога, выгорание в таком случае происходит гораздо быстрее.