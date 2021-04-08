Психолог назвал метод, помогающий отучить ребенка от переедания

Психолог Марина Гладышева рассказала о методе, помогающем отучить ребенка от постоянного переедания, сообщил телеканал «Звезда».

Как считает специалист, в этом деле лучше действовать от обратного. Эффективным будет перестать запрещать ребенку есть лакомства. Дело в том, что любые ограничения вызывают протест, написало ИА «Невские новости».

«Чем больше что-то человеку запрещают, неважно, ребенок это или нет, тем больше он будет хотеть. Дома запрещают, я пойду съем, пока не видят», — пояснила Гладышева.

Она добавила, что при отсутствии ограничений пропадает повышенный интерес к конфетам и десертам.