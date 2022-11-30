Общество 30 ноября 2022, 17:16 Психолог Назоева объяснила, почему люди едят вредную пищу Психолог Светлана Назоева: тяга к вредному возникает у людей из-за гормональных сбоев

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Постоянная тяга к вредной еде может указать на проблемы с физическим и психологическим здоровьем. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала психолог Светлана Назоева.

В первую очередь, при обнаружении такой проблемы необходимо сдать медицинские анализы на гормоны — зачастую сбои способны изменить пищевые привычки. По данным «Царьграда», проблемы с перееданием нездоровой пищи также встречаются у людей с психологическими проблемами — они таким образом «заполняют» внутреннюю пустоту.

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Кроме того, людям с вредными пищевыми привычками следует развивать силу воли и мотивацию, считает психолог.

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