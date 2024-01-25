Общество 25 января 2024, 13:22 Психолог Назоева назвала уважение друг к другу основой брака

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Счастливые долгие браки основаны на уважении и любви. Без этого невозможен гармоничный союз, сообщила психолог Светлана Назоева в беседе с Life.

По словам специалиста, уважение между супругами не может быть условным, иначе оно превращается в обычную манипуляцию. Так, не уважая мужа или жену, люди не уважают свой выбор, а значит — и самих себя, добавила Назоева. Также она посоветовала парам учиться отпускать плохое.

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«Ваш муж легко может задеть ваши чувства или сделать что-то, что вас расстроит или даже разозлит, точно так же, как и вы можете расстроить его. Учитесь прощать и отпускать плохое», — отметила психолог.