Психолог Назарова объяснила, почему не стоит целовать ребенка в губы

Споры о том, можно ли родителям целовать детей в губы, часто разгораются в интернете. Последний случай произошел с телеведущей Анфисой Чеховой, которая обиделась на подписчиков, осудивших ее за поцелуи с 10-летним сыном. Детский психолог Наталья Назарова в разговоре с NEWS.ru поставила точку в этом вопросе.

Целовать детей в губы не стоит, поскольку это может сформировать неправильные модели поведения у ребенка. Он должен понимать, что в губы целуются только взрослые, которые любят друг друга и готовы вступить в интимные отношения, считает психолог.

«Дети все схватывают, замечают, но часто не понимают наших слов. Мы можем миллион раз объяснять, что нельзя чужому дяденьке целовать его в губы, но ребенок уже уяснил, что взрослый человек может это сделать, что на его теле нет табуированных зон. „Я полностью доступен“, — вот что транслирует родитель, который целует ребенка в губы», — объяснила Назарова.

Также, чтобы помочь сформировать личные границы, не стоит касаться интимных зон ребенка начиная с того возраста, когда он уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно соблюдать гигиену.