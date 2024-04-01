Общество 01 апреля 2024, 11:34 Психолог Наумова: женщины часто могут обижаться на шутки мужчин о недостатках во внешности

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Мужчинам следует быть осторожными с фразами, которые затрагивают чувства супруги. Так, женщины могут обидеться на шутки о внешности, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, шутливые выражения не должны унижать, оскорблять и высмеивать. При этом каждый мужчина обычно знает, какие фразы не любит слышать о себе его жена.

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«Запрещенные приемы не нужно использовать. Часто женщины обижаются на шутки про внешность, что она недостаточно молодо выглядит, недостаточно стройна или слишком много тратит», — добавила Наумова.