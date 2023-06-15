Общество 15 июня 2023, 15:55 Психолог Наумова заявила, что слишком строгое воспитание делает детей невротиками

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Родители, которые слишком строго воспитывают своих детей, обрекают их на будущее невротиков и неуверенных в себе людей. Об этом News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

Она объяснила, что постоянное подавление лишает ребенка способности принимать решения. Кроме того, такой человек будет бояться отстаивать свои интересы и может действовать в ущерб им.

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«Там, где имеется чрезмерная строгость, деспотизм, такой ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий. Тогда ребенок вырастет невротиком. Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу», — отметила Наумова.

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