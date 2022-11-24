Общество 24 ноября 2022, 16:43 Психолог Наумова заявила, что через письма Деду Морозу взрослые помогают детям осуществить мечту

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Семейный психолог Наталья Наумова считает, что письма детей для Деда Мороза являются важной традицией в канун новогодних праздников. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Через письма взрослые помогают детям осуществить их мечты, а дети, в свою очередь, продолжают верить в чудо.

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При этом Наумова заметила, что Дед Мороз не должен становиться для ребенка важнее, чем семья.

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«Нужно объяснить, что близкие ребенка всегда любят, а Дед Мороз приносит счастье и успех — что-то нематериальное», — процитировали «Аргументы и факты» психолога.