Общество 28 декабря 2023, 14:25 Психолог Наумова: в новогодние каникулы надо позволить себе отдыхать так, как хочется

Читать 360tv в

Многие люди беспокоятся, что потратят время на новогодних каникулах впустую, и придумывают себе разнообразные занятия. При этом в праздники надо позволить себе отдыхать так, как хочется, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, важно научиться слышать себя и заботиться о себе. Каждый должен отдыхать так, как он чувствует и как ему необходимо. Не стоит заставлять себя делать то, что будет в тягость.

Реклама

Людям с тяжелой интеллектуальной работой в новогодние выходные лучше всего подвигаться. Тем, кто работал физически, необходимо полежать, отметила психолог.