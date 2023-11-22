Общество 22 ноября 2023, 17:25 Психолог Наумова: свобода выбора и действий позволит вырастить из сына настоящего мужчину

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Порой слишком близкие отношения сына с матерью приводят к тому, что мальчик вырастает слабохарактерным. Как избежать такого исхода, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, важно предоставлять ребенку свободу выбора и действий, не зажимая его.

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«То есть не бежать каждый раз к ребенку, когда он упал или у него возникла какая-то проблема, а дать возможность справиться самому», — объяснила эксперт.

Он также указала на необходимость правильного примера поведения со стороны родителей. Кроме того, следует уделять внимание ребенку и развивать его в личностном плане, добавила Наумова.