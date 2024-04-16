16 апреля 2024, 15:50
Психолог Наумова связала весеннее обострение со сменой погоды
Смена погодных условий воздействует на физическое и психологическое состояние человека. На фоне этого у некоторых появляется весеннее обострение, сообщила психолог Наталия Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, весной и осенью начинается переустановка работы всех органов. Учитываются и внешние факторы среды: увеличение продолжительности дня, смена температурного режима и атмосферного давления.
Реклама
Определенные люди больше остальных подвержены межсезонным обострениям. На это влияют индивидуальные физические и психологические особенности человека, отметила Наумова.
Психология
Реклама
Реклама