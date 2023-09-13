13 сентября 2023, 12:29
Психолог Наумова: старшеклассникам следует посещать не более 4 кружков в неделю
Ученикам старших классов рекомендуется посещать не более четырех дополнительных секций в неделю. Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, при такой занятости подростки не будут ощущать сверхнагрузки. Выбор кружков должен в первую очередь учитывать интересы школьника, занятия для него должны быть увлекательными и интересными.
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Психолог отметила, что главная цель дополнительных секций — дать возможность ребенку почувствовать себя значимым.
психология
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