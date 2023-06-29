Общество 29 июня 2023, 15:23 Психолог Наумова сообщила, что раздельный отдых поможет наладить сложные отношения

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Психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что иногда раздельный отдых помогает наладить сложные отношения. В парах, где много конфликтует, эта мера может быть весьма полезной.

Причем сообщать о раздельном отдыхе нужно в мягкой форме, чтобы не задеть чувства близкого человека. Ему нужно объяснить, для чего вам понадобился отдых наедине с собой.

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Мужчина и женщина, которые некоторое время проведут по раздельности, смогут посмотреть на свои отношения под другим углом, добавила психолог.