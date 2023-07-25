Общество 25 июля 2023, 15:11 Психолог Наумова сообщила, что работа без отпуска в течение длительного времени негативно сказывается на психике

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что длительный период работы без отдыха может негативно сказаться не только на физическом, но и на ментальном здоровье. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Долгая работа, по ее словам, истощает нервную систему и накапливает возбуждение и восприимчивость. Кроме того, работа без отпуска снижает продуктивность сотрудника и его работоспособность.

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За счет снижения иммунитета у человека начинаются частые простуды, появляются сердечные заболевания, такие как тахикардия, добавила психолог.