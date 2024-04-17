Общество 17 апреля 2024, 14:55 Психолог Наумова: школьники могут игнорировать учителя для защиты своей самооценки

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Зачастую школьники демонстративно оставляют без внимания какого-либо учителя. Такое поведение говорит о попытках уберечь свою самооценку, сообщила семейный и детский психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, обычно ученики игнорируют того педагога, который относится к ним без уважения или унижает. Это помогает детям хоть как-то защитить себя и свое достоинство. Любой ребенок прекратит игнорирование, если проявить к нему доброту.

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Наумова отметила, что грамотного и лояльного преподавателя школьники всегда слушают с удовольствием.