Психолог Наумова рассказала, стоит ли избавляться от фотоснимков с бывшими возлюбленными

Удалять фотографии бывших партнеров совсем не обязательно, поскольку в будущем люди жалеют об утрате части своей истории. Об этом сайту NEWS.ru расскзала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она отметила, что люди, которые были в нашей жизни, являются частью истории, и иногда приятно вспомнить о том, что было раньше.

«Для кого-то пересматривать фотографии прошлых лет приятно и дает определенный ресурс. Кому-то, наоборот, — это разрушительная сила. При просмотре человек испытывает негативные чувства и обеспокоенность. Иногда бывают партнеры, которые переживают, что хранятся у других фотографии. Именно те переживания, которые связаны с другими людьми, если он переживает, это говорит, что у него есть проблемы», — сказала Наумова.

В случае, если человеку тяжело думать о прошлом, то старые фотографии лучше не пересматривать, но и удалять их не обязательно, заключила специалист.