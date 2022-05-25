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    25 мая 2022, 22:35

    Психолог Наумова рассказала родителям, как вести себя, если ребенок провалил ЕГЭ

    Полина Гребенщикова

    Период экзаменов — психологически сложное время для подростка. Если ребенок набрал недостаточное количество баллов на ЕГЭ, нужно постараться его поддержать и не ругать, рассказала для «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова.

    «Поддерживаем ребенка, ни в коем случае не критикуем и стараемся справиться со своими нервами самостоятельно. Не нужно навязывать своему ребенку чувство вины», — объяснила специалист.

    Иначе подросток будет чувствовать стыд, вину, гнев. У него снизятся концентрация внимания и умственная активность, а на пересдачу экзамена будет настроиться сложнее.