Общество 23 мая 2023, 12:37 Психолог Наумова рассказала, почему родителям стоит проводить время за игрой с ребенком Психолог Наумова: во время игры между малышом и родителям устанавливаются прочные связи

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему родителям стоит проводить время с детьми за игрой. По ее словам, во время совместного времяпрепровождения между родителями и детьми устанавливаются прочные и доверительные отношения.

«Взрослые всегда знают больше, чем ребенок. В игре родители могут корректировать деятельность ребенка, могут показать ему новые способы реагирования, то есть помогать ребенку взрослеть более эффективно», — добавила специалист.

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Во время игры ребенок может рассказать родителям, есть ли у него какие-то проблемы или переживания. Также он может поделиться какой-то ситуацией, которая с ним произошла в школе или в детском саду. В игре можно обыграть любую ситуацию и даже решить ее, заключила психолог.