Психолог Наумова рассказала о способах противостоять стрессу

Психолог Наталья Наумова рассказала россиянам, как на фоне обострения политической ситуации можно бороться со стрессом. Специалист отметила, что неприятные мысли порождают болезненные эмоции и чувства, которые провоцируют возникновение телесных зажимов, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалист рекомендует избавиться от негативных мыслей, а во вторых — расслабить тело.

«Постарайтесь мыслить позитивно и избавиться от тревоги, успокоить себя. Некоторые люди очень восприимчивы: чем больше они читают новостей, тем больше расстраиваются. Тогда нужно себя обезопасить: остановить этот поток информации и просто подышать. Есть тревога, которая заставляет нас действовать. Например, в доме случилось возгорание, и нужно быстро его потушить — тогда человек начинает действовать быстро, решительно. Но есть и разрушительный для нервной системы стресс — когда человек ничего не предпринимает, а только страдает», — сообщила она.

Во время стресса и страха в теле человека появляются блоки и так называемая зажатость. Чтобы от них избавиться, можно проделать одно эффективное упражнение. Психолог предлагает сильно напрячь все мышцы, а потом расслабить их. Это упражнение следует повторить несколько раз, при этом нужно следить за плечами и расслаблять руки и живот. Снизить уровень стресса помогут также ароматерапия, горячая ванна и ароматный чай, заключила специалист.