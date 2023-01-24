Общество 24 января 2023, 16:05 Психолог Наумова рассказала о пользе коллекционирования для детей

Читать 360tv в

Коллекционирование различных предметов помогает детям развить усидчивость и память. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, польза от таких занятий заключается в том, что ребенок развивает новые навыки. Так, коллекционирование способствует развитию познавательной деятельности у детей.

Реклама

Кроме того, коллекционирование учит ребенка общению со своими сверстниками во время обмена марками или монетами.

Реклама