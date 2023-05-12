Общество 12 мая 2023, 14:36 Психолог Наумова рассказала, каким образом можно помочь ребенку сформировать высокую самооценку Психолог Наумова: необходимо на протяжении всего взросления одаривать детей теплом

Читать 360tv в

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с журналистами «ФедералПресс» рассказала, каким образом родители могут повлиять на самооценку ребенка.

Как отметила специалист, для детей важно в период взросления получать любовь, заботу и поддержку. Благодаря родительской поддержке они вырастут благополучными и самостоятельными людьми.

Реклама

«Важно говорить ребенку такие фразы, как: „я тебя люблю“, „я в тебя верю“, „я тобой восхищаюсь“. Обязательно напоминать ему, что он талантлив, красив и умен», — добавила психолог.

Когда родители постоянно говорят ребенку о своей любви, он начинает верить в собственные силы, резюмировала эксперт.